خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 28 من يونيو/حزيران، خمسة أسرى أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، ثلاثة منهم محكومون بالسجن المؤبد.

والأسرى هم:

الأسير موسى أحمد سالم سراحنة (58 عامًا) من مدينة القدس المحتلة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

الأسير محمد باجس حسن الرجبي من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة بالإضافة إلى 12 عامًا، أمضى منه 18 عامًا بعد اعتقاله عام 2002.

الأسير عرفات محمد عبد الحميد الزير (35 عامًا) من مدينة الخليل، المحكوم بالسجن 35 عامًا قضى منه 17 عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير ليلي أيوب محمد أبو ارجيلة (41 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة قضى منه 14 عامًا بعد اعتقاله عام 2006.

الأسير ماجد فهمي سلامة أبو القمبز (43 عامًا) من مدينة غزة، المحكوم بالسجن 19 عامًا، ومعتقل منذ عام 2006، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.