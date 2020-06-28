شهد سعر الذهب في فلسطين اليوم الأحد 28/6/2020 ، استقراراً ، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 ، 195.50 شيقلاً .

وفيما يلي أسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد 28/6/2020 في فلسطين بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي والدينا الاردني.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.





