سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار- الليرة تنهار

انهار سعر صرف الليرة مقابل الدولار في لبنان اليوم الأحد 28/6/2020، إلى مستوى غير مسبوق.

وقد هوت الليرة اللبنانية إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، في السوق الموازية حيث فقدت حاليا نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر تشرين الأول، فيما قال مستورد للأغذية إن انهيار العملة يؤثر سلباً على الواردات.

وتشكل أزمة العملة أكبر تهديد لاستقرار لبنان المعتمد على الواردات منذ الحرب الأهلية التي دارت في الفترة بين 1970 و1990.

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في المصرف المركزي الأحد 28/6/2020،

وشهد سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في المصرف المركزي اليوم الأحد 28/6/2020 حالة من الاستقرار وجاء على النحو التالي: 1 (USD) دولار امريكي = 1.519.87 (LBP) ليرة اللبنانية، فيما جاء سعر الليرة اللبنانية مقابل الليرة الدولار 0.00066 دولار .

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الأحد 28/6/2020 .

وجاء سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم الأحد 28/6/2020 على النحو التالي: سعر الشراء 3850 ليرة لبنانية، وسعر البيع 3900ليرة لبنانية.

وأمس قد جرى تداول أسعار صرف الليرة اللبنانية فوق مستوى 6 آلاف مقابل الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء)، في أحدث مشاهد الأزمة الاقتصادية المتفاقمة بلبنان.

وقال متعاملان، إنهما اشتريا الدولار مقابل 6000 ليرة لبنانية. وقال أحدهما إنه يبيع العملة الأميركية مقابل 6200 ليرة، بينما قال الثاني إنه لا يبيع، بحسب وكالة "رويترز".

ويُقارن هذا السعر بسعر شراء للدولار بلغ حوالى خمسة آلاف ليرة قبل أسبوع، الأمر الذي فجر موجة احتجاجات.

وقال هاني بحصلي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية إنه "يكاد يكون من المستحيل" تدبير الدولار بأي ثمن وإن نظام تخصيص الدولارات لمستوردي المواد الغذائية ناجع بالكاد.

وأضاف أن سعر الدولار بلغ 6000-6200 ليرة للبيع والشراء.

وقال هاني بحصلي، رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية والمنتجات الاستهلاكية والمشروبات إن مستوردي الأغذية أشاروا إلى سعر عند 7500 ليرة لشراء الدولار اليوم الجمعة. وأشار متعامل ثان في السوق إلى أسعار صرف بين 7300 و7600.

ويأتي ذلك مقارنة مع أسعار عند 3850-3900 لدى الصرافين المرخصين وسعر الربط الرسمي للعملة عند 1507.5 والذي ما زال البنك المركزي يطبقه على واردات القمح والأدوية والوقود.

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وقال البنك المركزي إنه يجري تدبير سيولة عند أسعار صرف بين 3850 و3900 في بيان أعلن فيه اليوم الجمعة عن تفعيل منصة تداول إلكترونية جديدة لدى الصرافين المرخصين. وقال إن الكميات في السوق السوداء ضئيلة.

لكن بحصلي قال إن مستوردي المواد الغذائية تمكنوا فحسب من تدبير 20% من احتياجاتهم من النقد الأجنبي من الصرافين المرخصين في الأسبوعين الماضيين، مما تركهم يعتمدون على السوق الموازية لتدبير الباقي.

وقال "واردات الأغذية تتقلص. لا يمكن أن تستمر على هذا النحو. إذا لم تستطع العثور على الدولارات للاستيراد، لا يوجد أي ضمان بأنك لو شحنت شيئا ستستطيع الحصول على الأموال له".

وتواصل الليرة انخفاضها على الرغم من تعهد الرئيس ميشال عون في 16يونيو بأن يمد البنك المركزي سوق العملة بالدولارات لدعمها.

وتعثر لبنان في سداد ديون بالعملة الأجنبية في مارس، وعزى ذلك إلى انخفاض الاحتياطيات إلى مستوى حرج.