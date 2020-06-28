إغلاق الخليل واليامون ويعبد بشكل كامل

في ظل تزايد عدد الاصابات بفيروس كورونا في الخليل ، أعلن محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، الليلة الماضية، اغلاق الخليل وتشديد الاجراءات الحكومية، للحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة لإعلان محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب إغلاق بلدتي يعبد واليامون لمدة 36 ساعة؛ بدءا من فجر اليوم الأحد، بهدف تتبع الخريطة الوبائية للمخالطين في البلدتين.

خلال بيان لمحافظة الخليل اكدت انه قد تقرر اغلاق المحافظة، والسماح بمرور الشاحنات والمركبات التجارية فقط، بالإضافة الى اقامة الأعراس والاحتفالات بأنواعها، وحفلات الاستقبال، والتخرج، وبيوت العزاء، والتجمعات العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وبين البيان ان القرار يلزم المنشآت العامة والخاصة الاقتصادية، والخدماتية، والمصانع، والمتاجر بمختلف أنواعها، بالاضافة إلى المقاهي، والمطاعم بشروط السلامة العامة المعلن عنها من قبل الجهات المختصة، وتشديد الاجراءات الرقابية من خلال طواقم الصحة والسلامة العامة، وتحت طائلة المسؤولية".

وتابع: وستقوم لجان السير بتشديد الاجراءات الرقابية على وسائل النقل العام والخاص للالتزام بإتباع وسائل الوقاية اللازمه وتحت طائلة المسؤولية.

كما أشار إلى أن دوام موظفي الخدمة المدنية يكون بالحد الأدنى حسب احتياجات العمل في كل دائرة حكومية بالتنسيق مع وزاراتهم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، واستكمال اجراءات الطب الوقائي

من جانبه، أعلن الرجوب في بيان صحفي، إن قرار اغلاق البلدتين جاء بتعليمات من رئيس دولة فلسطين، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، وذلك لكي تتمكن لجنة الطوارئ من أخذ الإجراءات اللازمة بعد إصابة مواطنين من البلدتين بالفيروس.