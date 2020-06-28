د.الشخرة :مقبلون على كارثة كبيرة في فلسطين جراء فيروس "كورونا" وهناك حالات خطيرة

أكد د. كمال الشخرة مدير الرعاية الاولية بوزارة الصحة اليوم الأحد 28/6/2020، ان فلسطين مقبلة على كارثة كبيرة جراء فيروس "كورونا" اذا لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية ، مشيراً ان فلسطين أصبحت من الدول المتقدمة في انتشار الفيروس بعد ان كانت من افضل الدول في احتواء الفيروس .

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه وبعد دراسة الخارطة الوبائية تبين ان المرض جاء نتيجة المخالطة المباشرة سواء في الافراح او الاتراح ، ليصبح لدينا أعدد كبير من المخالطين ، ومنها مصابين بحالات حرجة ، ومصابين بحالات متوسطة.

كانت وزيرة الصحة د. مي كيلة، أعلنت مساء أمس السبت 27/6/2020، تسجيل 191 إصابة جديدة وحالتي وفاة جديدة جراء إصابتهما بفيروس كورونا في مدن الضفة المحتلة، ليبلغ مجمل الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، 2053 حالة، فيما تماثل الشفاء 620، و7حالات وفيات، إضافة إلى 1427 حالات النشطة.

وقال الدكتور الشخرة ان وزيرة الصحة كافة الطاقم تتواجد في الخليل منذ يومين ، لعمل مراكز للفرز الدقيق للمصابين وأخد عينات لحصر انتشار الفيروس ، مشيراً الى عقد الوزارة اجتماعاً الليلة الماضية مع كافة مدراء المستشفيات في الخليل .

وبين الشخرة ان الوزارة قررت بدءاً من اليوم العمل في مستشفى دورا لاستقبال كافة الحالات سواء الحرجة او التي تعاني من ضعف في التنفس ، موضحاً انه تم تزويد المستشفيات بـ10 أسرة ، بالإضافة الى 120 سرير عادي ، وتركيب جهاز اشعة واجهزة لتوريد الاكسجين، مؤكداً انه في حال الحاجة سيتم فتح مستشفى حكومي اخر .