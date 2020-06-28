مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في حادث إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الامريكية

أعلن أليسون هندريكسون مدير العلاقات العامة بهيئة الصحة بالولايات المتحدة الامريكية ، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 4 آخرون في أحد مراكز توزيع متجر وول مارت في مدينة ريد بلاف بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال "هندريكسون" ان مستشفى "سانت إليزابيث" في ريد بلاف استقبل ما مجموعه 6 مصابين من مركز توزيع وول مارت، وذلك دون أن يحدد طبيعة إصاباتهم أو أعمارهم.

وقال هندريكسون إن 4 مصابين في حالة جيدة، فيما توفي اثنان.

ولم يعرف بعد عدد الأشخاص الذين كانوا يعملون في وقت وقوع الحادث، فيما يعد مركز وول مارت من أكبر جهات العمل في مقاطعة تهامة.

يأتي هذا في وقت هرعت العديد من سيارات الإسعاف والمروحيات ووكالات تطبيق القانون إلى مكان الحادث.