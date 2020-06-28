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الأسير المجاهد عرفات زير يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:21 - 28 يونيو 2020
عرفات زير عرفات زير
تقارير
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عرفات محمد عبد الحميد زير (38 عاماً) من بلدة دورا قضاء محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، أنهى سبعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 28/06/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (35) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير عرفات الزير ولد بتاريخ 27/09/1982م؛ وهو أعزب؛ ويقبع حالياً في سجن هداريم.

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