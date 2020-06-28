"ناسا": تغيرات ظهرت على سطح الشمس على مدار 10 سنوات

أظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الفضاء الامريكية "ناسا"، اليوم السبت، تغيرات واضحة قد طرأت على الشمس على مدار الـ10 سنوات، حسبما ورد على صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة، أن الفيديو الذي امتد على مدى 61 دقيقة، أظهر صورة واحدة للشمس في ثانية لكل يوم من السنوات العشر الماضية، التقطت بواسطة مرصد ديناميكًا.

وأشارت إلى أن المرصد هو مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من الزمن من قاعدة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا، قد جمع 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، إلى جانب 20 مليون غيغابايت من البيانات.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن مقطع الفيديو يبرز تبدل نشاط الشمس خلال دورتها، بالإضافة إلى أبرز الأحداث الفلكية التي مرت بها مثل الكواكب العابرة والانفجارات الشمسية.

وأظهر الفيديو هالات شمسية بتفاصيل دقيقة، وهي تنبعث وتتألق وتتفجر، إلى جانب رصد متغيرات على سطح الشمس مثل الموجات العملاقة والثقوب الإكليلية أو التاجية.

ولفت إلى أن تلك المتغيرات، هي المناطق التي تكون فيها أشعة الشمس أكثر برودة، وبالتالي أكثر قتامة، فضلا عن الانفجارات المغناطيسية.