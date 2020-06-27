طريقة عمل كيكة بالكاكاو الاسفنجية السهلة.. ومكوناتها متوفرة في معظم المطابخ  

يبحث الناس على محركات البحث بالانترنت عن طريقة عمل كيكة بالشكولاتة والكاكاو، إذ اشتهرت في الفترة الأخيرة تناول كيكة بالكاكاو بين الدول العربية، نظرًا لطعمها اللذيذ والشهي، كما يمكن لهؤلاء وضع قطع الكيكة على موائد الإفطار.

وتعد كيكة كاكاو من الحلويات التي يمكن لأي شخص أن يصنعها في البيت، وسبب ببساطة هو أن طريقة اعدادها سهلة وبسيطة، كما أن أغلب مكونات الكيكة متوفرة في كافة المطابخ والأسواق.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الاخباري على تقديم خدمات اعداد الحلويات والمأكولات، وفي هذه المقالة سنتعرف سويًا على طريقة عمل كيكة بالكاكاو والصوص المخصص لها.

مقادير كيكة الكاكاو:

وتتوفر مكونات الكيكة الكاكاو في معظم المطابخ وهي لا تحتاج إلى أي عناء في الحصول عليها من الأسواق، وابرزها:

1 كوب دقيق

4 بيضات

½ كوب حليب

½ كوب زيت

1 كوب سكر

4 ملاعق صغيرة نسكافيه

½ كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

¼ كوب كاكاو

خطوات عمل كيكة الكاكاو:

أولاً: وفي المرحلة الأولى من اعداد الكيكة الكاكاو، على الصانع ان يقوم بإخفاق البيض مع الفانيليا جيداً، ثم أضيفي كوب السكر مع استمرار الخفق، وبعدها أضيفي الدقيق تدريجياً والكاكاو.

ثانيًا: وبعد المرحلة الأولى، اضعي في صينية مدهونة بالزيت الكيك، ثم أدخليها الفرن حتى تنضج تماماً.

ثالثًا: وبخصوص عمل الصوص، اخلطي السكر مع الحليب والنسكافيه في الخلاط الكهربائي ثم ضعي المزيج على النار حتى يغلظ قوامه.

رابعًا: وفي المرحلة الأخيرة، قومي بإخراج الكيكة من الفرن، واسكبي عليها الصوص وأدخليها البراد او الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وفي نهاية المقالة، نتمنى لكم طعامًا هنيئًا.

أما طريقة عمل الكيكة العادية، اتبع تلك الخطوات:

مكونات وجبة الكيك العادي :

ولقد قمنا بوضع مكونات طريقة عمل الكيك العادي (مقادير)، على النحو التالي :

• أولا :2 كوب طحين.

• ثانيا: 1 كوب سكر.

• ثالثا : 1 كوب حليب سائل.

• رابعا : 5 بيض.

• خامسا : 1/2 كوب زيت ذرة.

• سادسا : 3 ملعقة صغيره فانيلا.

• سابعا : 3 ملعقة صغيره بايكينغ باودر.

إليك خطوات طريقة عمل الكيك العادي :

وقمنا بوضع لحضراتكم كافة خطوات لعمل الكيك العادي، وهي على النحو التالي:

أولاً : وفي المرحلة الأولى يجب الشخص أن يحضر وعاء ويخفق فيه البيض والسكر والفانيلا جيداً ثم يضاف الزيت ويخلط بالخلاط اليدوي.

ثانيًا : وفي المرحلة الثانية يقوم المعد بتنخيل الطحين مع البايكينغ باودر ثم يضاف الحليب ويخلط باليد.

رابعًا : ويلي الخطوة التي تليها أن تقوم بدهن قالب الكيك بالزيت، يرش عليه الطحين كي لا تلتصق الكيكة ويوضع في الفرن في النصف لينضج.

خامسًا : وفي الخطوة الأخيرة، أن يقوم بإخراج القالب من الفرن، يقلب الكيك ثم يترك ليبرد ويقدم.

أفضل طريقة عمل كيكة الكاكاو في البيت، إذ تتمتع الكيكة بمزايا تمزيها عن باقي حلويات الكيكة، كما اشتهرت كيكة الكاكاو بين الناس بأن طعمها لذيذ وشهي، فضلاً ع منظرها الجميل وهي حاضرة على موائد الإفطار، وكيكة الكاكاو، اشتهرت بحضورها القوي بين الاطباق الأخرى، لا سيما في المناسبات العامة والخاصة والاحتفالات التي تقام في البيت أو المطعم وغيره.

أمام عن طريقة اعدادها، تعد تحضير كيكة الكاكاو بسيطة وسهلة جدًا، إذ على المُعد أن يرتب المقادير ويتبع خطوات التصنيع، كما هو موجود في الأسفل.

ويستمر موقع فلسطين اليوم الاخباري بتقديم خدمات طرق اعداد اشهى الحلويات والوجبات والمشروبات منها ذات الأصل الشرقي والآخر الغربي، وفي هذه المقالة لقد وفرنا لكم مكونات كيكة الكاكاو، وطريقة عملها السهلة.

وفي البداية سنتعرف على مكونات أو مقادير كيكة الكاكاو المتوفرة في أغلب المطابخ والأسواق، قم سنتعرف على طريقة اعدادها.