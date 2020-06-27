محافظة الخليل تصدر قرارات هامة لمواجهة "كورونا"

أصدرت محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، مساء اليوم السبت، مجموعة من القرارات الهامة، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة الموطنين من انتشار وباء كورونا المستجد.

وقررت المحافظة، إغلاق مديرية النقل والمواصلات ومديرية داخلية بالخليل ومديرية التربية والتعليم بيطا؛ حتى تاريخ 5 تموز المقبل، وذلك استنادًا إلى حالة الطوارئ القصوى التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس مارس الماضي، لمكافحة الوباء.

يشار إلى ان وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت في أحدث إحصائية لها، اجمالي اعداد الإصابات في فلسطين، بلغت 2053 حالة، منها 1427حالات النشطة، فيما تماثل الشفاء 620، و7حالات وفيات.



