رابط مباشر تحميل لعبة ببجي  pubg mobile للايفون 2021 اخر تحديث.. ومتطلبات تشغيلها على الهانف وأبرز مميزات لعبة ببجي

رابط مباشر تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 اخر تحديث، حيث صعدت لعبة ببجي في مجالاتها المختلفة بين العاب الفيديو الأخرى على مستوى العالم، إذ حققت اللعبة مستوي عالٍ في مشاركة المتابعين في القتال بين المعسكرات مع الجيوش، في الفترة الأخيرة.

وتزايد طلب الحصول على رابط تحميل لعبة ببجي 2021 لهاتف الايفون في هذه الفترة، إذ احتلت لعبة ببجي المكانة الأكبر بين ألعاب الفيديو حول العالم، بسبب التحديثات التي تلجًا إليها ببجي، إضافة إلى أنها تشارك كافة المتابعين من دول العالم، وكأنهم متواجدين جنبًا بجنب.

مبرمجو لعبة ببجي 2021، حدثوا اللعبة التي يتم استخدامها على الهاتف المحمول او الكمبيوتر، وأدخلوا تحسينات جديدة على مستوى القتال وأنواع الأسلحة وكذلك ميدان الرامية، لتصبح لعبة الاكشن الأولى عالميًا، منذُ بدء انتشارها قبل ثلاث سنوات تقريبًا.

وفي هذه المقالة، ننوه لكم أن لعبة ببجي تنتمي إلى فئة ألعاب الباتل رويال أو العاب القتال، وتلك الألعاب تعتبر الأكثر انتشارًا على مستوى العالم بين الشباب ومختلف الفئات العمرية.

وتحرص وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على توفير روابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021، وللكمبيوتر، أولاً بأول بآخر تحديثات، وهو ما وفرناه لكم في أسفل المقالة.

متطلبات تشغيل لعبة ببجي موبايل pubg mobile على اجهزة الايفون :

ايفون 6

ايفون 6 بلس

ايفون 6 اس

ايفون 6 اس بلس

ايفون اس اي

ايفون 7 بلس

ايفون 7

ايفون 8 بلس

ايفون اكس

ايفون اكس اس

ايفون اكس اس ماكس

ايفون اكس آر

أفضل برامج محاكي للعبة ببجي للكمبيوتر 2020:

وفي هذه المقالة سنوضح لكم أفضل محاكي ببجي للكمبيوتر للاندرويد مجانًا، ويمكن من خلالها تشغيل لعبة ببجي موبايل على شاشة الكومبيوتر بدون دفع رسوم، وقبل ذلك عليك أن تتعرف على متطلبات تشغيل المحاكيات ثم جهاز الكمبيوتر المناسب ثم البدء في التحميل والتثبيت وتشغيل ببجى على شاشة جهازpc. والبرامج هي:

برنامج Gameloop

برنامج Bluestack 4

برنامج Nox Player 6

برنامج Memu أخف محاكي للعبة ببجي

برنامج LD Player

جميع متطلبات تشغيل محاكي لعبة ببجي على الكومبيوتر:

متطلبات تشغيل محاكى Gameloop علي الكمبيوتر:

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

معالج ثنائى النواة بسرعة 1.8 جيجاهيرتز على اقل تقدير من شركة إنتل وشركة AMD .

كارت الشاشة NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT أو ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600 .

يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى (الرام) 3 جيجا بايت على أقل تقدير .

متطلبات تشغيل محاكى Bluestack 4 :



يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى "الرام" على الاقل 2 جيجابايت .

معالج من إنتل أو من شركة AMD .

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 نواة 32 أو 64 بت .

متطلبات تشغيل محاكى LD Player :

دعم العمل على ويندوز XP و 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

رام على الاقل 2 جيجابايت .

معالج إنتل أو AMD .

أما رابط تحميل لعبة ببجي لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر والموبايل مجانًا، طور مبرمجو لعبة ببجي على الكمبيوتر، وادخلوا عليها تحسينات جديدة بهدف تطوير اللعبة القتالية التي اشتهرت بصيتها في مختلف دول العالم.

لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر، تحاكي القتال والاكشن في ألعاب القوى بين معسكرات الجيش وبين المدن والقرى التي يتحصن بها الاعداء والجنود وكأنها حقيقة، ما يميز لعبة ببجي أن بإمكان أي شخص في العالم أن يشارك أصدقاء له من دولة أخرى، ويصبحان اصدقاء في قتال الاعداء.

في حين، ازدادت عمليات البحص عن رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث، وذلك بعد أن حققت اللعبة ملايين المتابعين لها في العالم.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على توفير روابط تحميل لعبة ببجي الجديدة، وفي هذه المقالة، لقد وضعنا لحضراتكم في الاسفل تلك الروابط، وبإمكانكم تحمليها في أي وقت.

أفضل برامج محاكي للعبة ببجي للكمبيوتر 2020:

وفي هذه المقالة سنوضح لكم أفضل محاكي ببجي للكمبيوتر للاندرويد مجانًا، ويمكن من خلالها تشغيل لعبة ببجي موبايل على شاشة الكومبيوتر بدون دفع رسوم، وقبل ذلك عليك أن تتعرف على متطلبات تشغيل المحاكيات ثم جهاز الكمبيوتر المناسب ثم البدء في التحميل والتثبيت وتشغيل ببجى على شاشة جهازpc. والبرامج هي:

برنامج Gameloop

برنامج Bluestack 4

برنامج Nox Player 6

برنامج Memu أخف محاكي للعبة ببجي

برنامج LD Player

جميع متطلبات تشغيل محاكي لعبة ببجي على الكومبيوتر:

متطلبات تشغيل محاكى Gameloop علي الكمبيوتر:

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

معالج ثنائى النواة بسرعة 1.8 جيجاهيرتز على اقل تقدير من شركة إنتل وشركة AMD .

كارت الشاشة NVIDIA GeForce 8600 / 9600GT أو ATI / AMD Radeon HD2600 / 3600 .

يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى (الرام) 3 جيجا بايت على أقل تقدير .

متطلبات تشغيل محاكى Bluestack 4 :



يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائى "الرام" على الاقل 2 جيجابايت .

معالج من إنتل أو من شركة AMD .

يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 نواة 32 أو 64 بت .



متطلبات تشغيل محاكى LD Player :

دعم العمل على ويندوز XP و 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

رام على الاقل 2 جيجابايت .

معالج إنتل أو AMD .

متطلبات تشغيل محاكى Nox Player 6:

العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 بنواة 32 أو 64 بت .

رام بحجم 1.5 جيجابايت على الاقل .

معالج من إنتل أو AMD .

أما رابط تحميل لعبة ببجي لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر والموبايل مجانًا، فقد طور مبرمجو لعبة ببجي على الكمبيوتر، وادخلوا عليها تحسينات جديدة بهدف تطوير اللعبة القتالية التي اشتهرت بصيتها في مختلف دول العالم.

لعبة ببجي pubg mobile 2021 للكمبيوتر، تحاكي القتال والاكشن في ألعاب القوى بين معسكرات الجيش وبين المدن والقرى التي يتحصن بها الاعداء والجنود وكأنها حقيقة، ما يميز لعبة ببجي أن بإمكان أي شخص في العالم أن يشارك أصدقاء له من دولة أخرى، ويصبحان اصدقاء في قتال الاعداء.

في حين، ازدادت عمليات البحص عن رابط تحميل لعبة ببجي pubg mobile للايفون 2021 آخر تحديث، وذلك بعد أن حققت اللعبة ملايين المتابعين لها في العالم.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الاخبارية على توفير روابط تحميل لعبة ببجي الجديدة، وفي هذه المقالة، لقد وضعنا لحضراتكم في الاسفل تلك الروابط، وبإمكانكم تحمليها في أي وقت.

مميزات لعبة ببجي موبايل

مستوى الجرافيك في اللعبة عالمي، وهو من أقوى التصميمات في ألعاب القتال الذي يعطيك التجربة الواقعية وثلاثية الابعاد.

عدد اللاعبين المتقاتلين داخل اللعبة 100 شخص وهو ما يزيد من عملية التحدي والُارة داخل اللعبة.

اللعبة من أكثر ألعاب القتال الممتعة والتي تكسر الملل، حيث أنها من الألعاب المفتوحة التي يحدث لها تحديث باستمرار.

تحميل روابط لعبة ببجي pubg mobile 2021 :

لتحميل لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا، للايفون :(اضغط هنا) .

لتحميل لعبة ببجي pubg mobile الصينية للايفون 2021 آخر إصدار مجانًا، للاندرويد: (اضغط هنا) .