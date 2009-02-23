ضبط أكثر من طن كوكايين في بولندا

فلسطين اليوم-وكالات

ضبطت هيئة الأمن الداخلي في بولندا 1134 كيلوغراما من الكوكايين بقيمة 500 مليون زلوتي (136 مليون دولار)، واحتجزت تسعة أشخاص بعد أشهر من التحقيق الذي أجرته بالتعاون مع مسؤولين من الولايات المتحدة وكولومبيا.

وذكرت"وكالة الأنباء البولندية" اليوم الاثنين أن من بين الأشخاص التسعة أعضاء في عصابات المخدرات الكولومبية وعصابات من غربي أوروبا.

وقال متحدث باسم هيئة الأمن الداخلي البولندية إن الهيئة عملت بالتعاون مع الشرطة الكولومبية ومسؤولين أميركيين من إدارة مكافحة المخدرات. وقام المسؤولون بتفكيك عصابة دولية وقطع طريق لتهريب المخدرات يمتد من أميركا الجنوبية مرورا ببولندا إلى غرب أوروبا.