الاتحاد الافريقي: 90% من القضايا العالقة بشأن "سد النهضة" تم حلها بين الدول النيل الثلاثة

أعلن الاتحاد الافريقي، اليوم السبت، أن 90 بالمئة من القضايا بخصوص سد النهضة تم حلها في المفاوضات الثلاثية بين إثيوبيا وكل من السودان ومصر.

قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي محمد: إن "الدول الثلاث ستعملان على حل القضايا القانونية والفنية المتعلقة بالسد".

وأضاف محمد، أنه أمام الاتحاد الافريقي أسبوعان للمساعدة في التوصل لاتفاق كامل بشأن ملء سد النهضة بالمياه، مشيرًا إلى أن لجنة مؤلفة من ممثلين للدول الثلاث وجنوب افريقيا وشخصيات فنية من الاتحاد تقودان حل الخلافات الذي استمر عشر سنوات.

من جهته، أكد وزير الاعلام السوداني، فيصل محمد صالح، أن الاتحاد الافريقي أعاد الزخم لمفاوضات للبحث في مساءلة ملء سد النهضة بالمياه، وسط وجود قضايا عالقة محدودة، قائلاً : "نعمل على تجاوزها".

وأشار إلى أن الاطار الافريقي للمفاوضات تم بناؤه على اتفاقيات سابقة، ومن المرتقب أن تصدر اللجنة تقريرا بشأن التقدم في المفاوضات خلال أسبوع، بحسب ما نقلت رويترز.

وأعلنت أديس أبابا عزمها على البدء بملء بحيرة السد اعتبارا من يوليو/تموز المقبل، واشترطت على مصر سحب الدعوى من مجلس الامن، ونقل الملف إلى الاتحاد الافريقي باعتباره مساءلة افريقية بحثة، للتوصل إلى اتفاق شامل.

فيما ترى القاهرة ملء السد النهضة دون التوصل إلى اتفاق تهديد لمواردها المائية والزراعية والاقتصادية، وهو ما دفعها للتوجه إلى مجلس الامن.

وفي السياق، ذكر وزير المياه الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، ان بلاده ستتوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان بشأن بملء سد النهضة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.