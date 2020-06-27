قرار بإغلاق المحاكم الشرعية بنابلس وبيت لحم وتعليق العمل بمحاكم الخليل

أصدر قاضي قضاة فلسطين والمستشار الخاص للرئيس محمود عباس محمود الهباش، قراراً بإغلاق المحاكم الشرعية في محافظة نابلس (محكمة البداية ومحكمة الاستئناف) والمحكمة الشرعية في محافظة بيت لحم، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، ولمدة 48 ساعة، مع استمرار تعليق العمل في المحاكم الشرعية بمحافظة الخليل بسبب انتشار وباء كورونا في المدينتين وزيادة بؤر الفيروس.

وقال الهباش، في بيان: إن الغاية من قرار الإغلاق هي مساعدة الجهات الصحية المختصة على ضبط الحالة الوبائية ورسم خريطة المخالطين وحفاظا على صحة الموظفين والمراجعين، داعيا الله عز وجل ان يحفظ ابناء شعبنا من كل سوء وأن يرفع عنا البلاء.