تسجيل 191 إصابة وحالة وفاة جديدة في الضفة المحتلة

أعلنت وزيرة الصحة د. مي كيلة، مساء اليوم السبت، تسجيل 191 إصابة جديدة وحالة وفاة جديدة لفتاة جراء إصابتها بفيروس كورونا في مدن الضفة المحتلة.

وأوضحت الكيلة، أنها سجلت 179 في محافظة الخليل، و10 في محافظة نابلس، وإصابتان في محافظة جنين، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 258 إصابة.

وأفادت بوفاة فتاة مقدسية من سكان رأس العامود، نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.

وبيّنت الكيلة، أن 11 إصابة من بين المصابين بحالة خطرة ومتواجدين في غرف العناية المكثفة الموزعة في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت إلى أن طواقم الصحة نقلت إحدى الإصابات من الخليل لإجراء قسطرة قلبية.

وأكدت الكيلة، أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بلغت 2053 حالة، فيما تماثل الشفاء 620، و6 حالات وفيات، إضافة إلى 1427 حالات النشطة.