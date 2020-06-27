قناة عبرية تكشف: عباس رفض مكالمة هاتفية لوزير الخارجية الامريكية "بومبيو" بشأن خطة "الضم"

كشفت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم السبت، بأن الرئيس محمود عباس رفض تلقي مكالمة هاتفية من وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو في الأيام الأخيرة.

وأوضحت "كان"، أن عباس رفض مكالمة بومبيو، بعد أن كانت هناك اتصالات مكثفة لترتيب المكالمة قبل بدء المحادثات في البيت الأبيض حول مشروع "الضم" الإسرائيلي.

وبيّنت أن السلطة رفضت وساطة من المخابرات الأمريكية (CIA) لفتح محادثات مع الإدارة الأمريكية، بشأن خطة "ضم" الاغوار وأجزاء من الضفة لسيادة الاسرائيلية.

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق، نيته "ضم" مناطق الاغوار وتوسيع المستوطنات على الأراضي المقامة في الضفة، مطلع تموز المقبل، وهو ما رفضه القيادة والشعب الفلسطيني جملاً وتفصيلاً.