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حملة توقيع على عريضة "الحياة لفلسطين" ضد مخطط الضم "الإسرائيلي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:05 - 27 يونيو 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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أطلق المكتب الإعلامي الفلسطيني في أوروبا، اليوم السبت، حملة توقيعات عالمية ودولية على عريضة "الحياة لفلسطين"، لمواجهة تهديدات "إسرائيل" بضم غير شرعي لأراض فلسطينية محتلة.

ودعا المكتب الإعلامي، في بيان صحفي له، رواد موقع للمشاركة بالتوقيع على العريضة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، سيقدم بعد أيام "على ضم جزء كبير من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل في خطوة توسعية على حساب الفلسطينيين".

وجاء في البيان: "رغم اعتراف الأمم المتحدة بفلسطين إلا أن ذلك لم يوقف محاولات إسرائيل التعدي على الأراضي الفلسطينية لاحتلالها، منتهكة بذلك القانون الدولي".

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