باكستان تبذل جهود حثيثة لحل الخلافات بين السعودية وإيران

تبذل دولة باكستان الإسلامية، جهودًا حثيثة من أجل تسحين العلاقات بين الدولتين السعودية وإيران، حيثُ تواصل الدولة وساطتها لتقريب البلدين وحل الخلافات القائمة بينهما، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم السبت.

وأكد خان في كلمة له أمام الجمعية الوطنية في إسلام آباد، أن كلا من السعودية وإيران طلبت بشكل منفصل من باكستان التوسط لحل قضاياهما الثنائية.

وأوضح متحدثًا، أن هناك بعض الدول تسعى لتخريب جهود السلام بينهما، واستمرار حالة الانقسام للأبد.

ورحبت طهران، بجهود إسلام آباد في سبيل نزع فتيل الأزمة والتوتر في منطقة الشرق الاوسط، من أجل وحدة العالم الإسلامي.

واعتبر السفير الإيراني لدى باكستان، مواقف بكستان تندرج في سياق ضمان مصالح المسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، مثمنًا جهودها.

وقال خان: إن" بلاده لن تشارك في أي حرب أمريكية، ومستعدون لتسهيل أي محادثات سلام"، مضيفًا أن السلام يخدم مصلحة المنطقة، بحسب إعلام باكستان