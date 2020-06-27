مصر تسدد نحو 20 مليار دولار من ديونها الخارجية المتراكمة

تمكنت الجمهورية العربية المصرية، اليوم السبت، من سداد ما يزيد عن 20 مليار دولار امريكي من ديونها الخارجية، خلال الأربعة شهور الماضية، حسبما ورد عن وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية.

وأوضحت وكالة الأنباء نقلاً عن مسؤول مصرفي مصري، أن القاهرة سدد ذلك المبلغ لمؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، مشيرةً إلى أن المؤسسات الخارجية تتنظر سداد مصر خمسة مليارات دولار جدد، خلال عام.

وبيّن السؤول، أن الديون الخارجية على مصر تشكل اقل من 33% من حج الناتج المحلي الإجمالي، معتبرًا إياها نسبة منخفضة جدا طبقا للمعايير الدولية، مؤكدًا أن ذلك يعد مطمئنًا وفي الحدود الآمنة دوليًا.

وأشار إلى ان القاهرة استبدلت ديونها قصيرة الاجل بمحفظة قروض طويلة الاجل يمتد بعضها لـ40 عامًا، لافتًا إلى أن نسبة الديون طويلة الاجل وصلت قرابة 90% من حجم الديون المستحقة عليها.

وبلغت ديون مصر الخارجية نحو 112.6 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، منها 101.3 مليار دولار ديونا طويلة الأجل، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وقال المسؤول المصرفي: إن "مصر اتفقت على قروض (طويلة الاجل) بقيمة 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والسوق الدولية، حصلت منها حتى الآن على 7.77 مليار دولار.

وتضاعف حجم الاقتصاد المصري منذ عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى أكثر من 6 تريليونات جنيه، وفق المصدر، الذي أكد أن مستويات التضخم انخفضت إلى معدلات 2 و4.7% في مايو الماضي".