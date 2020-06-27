وفاة فتاة مقدسية جراء إصابتها بفيروس كورونا

توفيت فتاة فلسطينية، اليوم السبت، جراء اصابتها بفيروس كورونا المستجد المتلازم التنفسية والمسبب بالالتهاب الرئوي (كوفيد-19)، من سكان مدينة القدس المحتلة.

وأفاد تلفزيون فلسطين الرسمي، بوفاة مقدسية (19 عامًا)، من حي راس العامود بفيروس كورونا، وكانت تُعاني من أمراض مزمنة وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد سجلت 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحًا أن الإصابات توزعت بين 33 في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

وبينت الوزارة، أن 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وحتى اليوم، بلغ اجمالي حالات الوفيات في فلسطين، خمس وفيات، وإصابة 1862 حالة، فيما تماثل الشفاء 620، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.