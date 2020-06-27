ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رابط الفحص: العمادي يعلن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:30 - 27 يونيو 2020
رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8 رابط المنحة القطرية الجديد فحص 100 دولار لشهر 8
تقارير
جوال
مشاركة

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت منذ صباح اليوم السبت عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف تتم عبر مكاتب البريد في محافظات القطاع، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وبيّن العمادي أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم السبت المقبل بإشراف كامل من قِبل اللجنة القطرية وطواقمها المنتشرة في مراكز التوزيع على مدار الساعة وفي كافة المحافظات

 رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار

الأكثر مشاهدة

متعلقات