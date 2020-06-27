رابط الفحص: العمادي يعلن البدء بصرف المنحة القطرية 100 دولار

أكد السفير القطري محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع صندوق قطر للتنمية، بدأت منذ صباح اليوم السبت عملية صرف المساعدات النقدية لـ 100 ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية الصرف تتم عبر مكاتب البريد في محافظات القطاع، بواقع 100$ للأسرة الواحدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).

وبيّن العمادي أن عملية التوزيع ستستمر حتى يوم السبت المقبل بإشراف كامل من قِبل اللجنة القطرية وطواقمها المنتشرة في مراكز التوزيع على مدار الساعة وفي كافة المحافظات

رابط فحص اسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار