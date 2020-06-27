بريطانيا تسجل وفاة 100 شخص جديد بـ"كورونا"

سجلت وزارة البريطانية، اليوم السبت، 100 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع اجمالي تعداد حالات الوفاة في الدولة.

وأفادت الصحة البريطانية، بأنها سلجت 100 حالة وفاة، مقابل 186 حالة أمس الجمعة.

وأوضحت أن عدد إجمالي الوفيات في الدولة، بلغ 43514 حالة، حتى اليوم، مبينةً أن عدد الإصابات المؤكدة وصلت إلى 310250 إصابة.

فيما تعد بريطانيا، الدولة الثالثة عالميًا تضررًا من فيروس كورونا على صعيد الوفيات، والخامسة من ناحية الإصابات، وسط إجراءات مشددة لمواجهة الوباء.

عالميًا، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 9 ملايين و 962 ألفًا و253 حالة، و 498 ألفًا و240 حالة وفاة، معظمهم من قارتي أوروبا وامريكا.