رابط بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو” (الدوري الإسباني)

يقدم لكم فلسطين اليوم الإخباري بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو” في أهم مباريات اليوم السبت 27-6-2020 بالجولة الـ 32، في الدوري الإسباني، الذي ينتظره عشاق كرة القدم على احر من الجمر.

ونرصد لكم في موقع فلسطين اليوم الإخباري بث مباشر لمباراة “برشلونة وسلتا فيغو”، كونها البطولة الأهم والمركزية في الدوري الأسباني.

تنقل مباراة “برشلونة وسلتا فيغو” على قناة بي إن سبورتس 1 و3، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة لاليجا تي ڤي بار، وقناة موڤي ستار لاليجا 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينيتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “بالايدوس” بمدينة فيغو.

يحتل “برشلونة” المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا برصيد 68 نقطة متساويًا في عدد النقاط مع المتصدر “ريال مدريد”، الذي يعتلي الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة، وسيسعى البلوجرانا إلى تحقيق الفوز من أجل وضع اللوس بلانكوس تحت الضغوطات قبل مواجهته امام “إسبانيول” غدًا الأحد.

واستعاد برشلونة سكة الانتصارات من جديد ببطولة الدوري الاسباني، اثر تغلبه على “أثلتيك بيلباو” بالجولة الماضية، ليرفع رصيده في عدد مرات الفوز هذا الموسم بالليجا إلى 21، بينما حقق التعادل في 5 مباريات، وخسر مثلها، وسجل 70 هدف كأقوى هجوم في المسابقة، واهتزت شباكه 31 مرة.

في المقابل يقبع “سلتا فيغو” في المركز الـ16 برصيد 33 نقطة، بفارق 7 نقاط بينه وبين أولى المراكز المهددة بالهبوط التي يقع فيها “ريال مايوركا”، وبفارق نقطتين فقط عن اصحاب المراكز الـ 15 و14 “ديبورتيفو ألافيس وبلد الوليد” على الترتيب.

اخر 10 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الاسباني، انتصر “برشلونة” في 8 مباريات، وخسر مباراة واحدة، وتعادل مثلها، بينما فاز “سلتا فيغو” في 4 لقاءات، وتعادل مثلهما، وخسر في مباراتين.

وانتهت اخر مواجهة بين “برشلونة وسلتا فيغو” في الليجا بفوز البلوجرانا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد نال منهما الأسطورة الارجنتينية “ليونيل ميسي” نصيب الأسد بهاتريك، في المباراة التي أقيمت على ملعب “الكامب نو” يوم 9 نوفمبر 2019.

برشلونة 0-0 سلتا فيغو

ملعب بالايدوس (سلتا فيغو)

الدوري الاسباني (الجولة الـ 32)

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أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة برشلونة وسلتا فيغو في الجولة الـ 32 بالدوري الاسباني.

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تشكيلة برشلونة: شتيجن – سيميدو – بيكيه – أومتيتي – ألبا – فيدال – راكيتيتش – بويج – ميسي – سواريز – فاتي.

دكة البدلاء: نيتو – أراوخو – مونشو – ارثر – بينيا – مورير – لينجليه – جريزمان – فيربو – خورخي كوينكا – كويادو – برايثوايت.

تشكيلة سلتا فيغو: بلانكو – أيدو – سانز – نيستور – كيفين فاسكيز – منديز – يوكوسولو – دينيس سواريز – جونزاليس – أسباس – سمولوف.

دكة البدلاء: فيلار – روسيتش – جيسون موريللو – سانتي مينا – خوان هرنانديز – فونتان – جابرييل فيرنانديز – بابي ديوب – براداريتش – بيرميخو – رافينيا – نوليتو.

“1 صافرة بداية المباراة من الحكم الاسباني جييرمو كوادرا فرنانديز..

“2 اول انطلاقة واول فرصة لصالح أنسو فاتي.. انطلاقة سريعة من الجهة اليسرى من الجناح الشاب ولكن مدافع سلتا فيغو يتدخل ويقطع الكرة.

“5 اووووووووووووووووه العارضة تنقذ سلتا فيغو من الهدف الاول بعد رأسية قوووية من بيكيه.

“7 هجمة مرتدة سريعة لسلتا فيغو تنتهي عند المهاجم سمولوف الذي سدد كرة قوية ارتطمت بأومتيتي وخرجت إلى الركنية.