موعيد عيد الأضحى المبارك 2020

موعد عيد الأضحى 2020، سؤال تكرر عبر محرك البحث جوجل للتعرف على موعد الاحتفال بالمناسبة الكريمة، والتعرف على موعد وقفة عرفات الركن الأساسي لأداء فريضة الحج هذا العام.

وفي السطور التالية يوضح موقع “القاهرة 24” لقرائه موعد عيد الأضحى 2020، وسبب فرض عيد الأضحى على المسلمين، وأبرز السنن المحببة خلال تلك الأيام، استكمالا لعدد من الخدمات التي يقدمها الموقع لقرائه ومتابعيه، تيسيرا عليهم.

موعد عيد الأضحى 2020

عقب انتهاء شهر رمضان الكريم وبداية أولى أيام عيد الفطر المبارك بدأ المسلمون في البحث عن تاريخ محدد لبداية شهر ذي الحجة فلكيا لتحديد موع وقفة عرفات الركن الأساسي لأداء فريضة الحج، والذي يمكن من خلال التعرف على موعد عيد الأضحى 2020.

وفلكيا يتوقع العديد من المراكز المختصة وخبراء الفلك أن يحل موعد عيد الأضحى 2020 في الـ30 من يوليو المقبل، ويستمر حتى 3 أغسطس القادم.

ويترقب المسلمون في كافة أنحاء العالم الإعلان عن غرة شهر ذي الحجة، من أجل الاستعداد لأداء السنن المحببة خلال تلك الأيام المباركة، خاصة مع اختلاف العام الحالي عن الأعوام السابقة في ظل اعلان المملكة العربية السعودية عن اقتصار أداء فريضة الحج للعام الحالي على المقيمين داخل المملكة من مختلف الجنسيات وبأعداد محددة.

كيفية تحديد موعد عيد الأضحى 2020

ويتم تحديد موعد عيد الأضحى من خلال استطلاع هلال شهر ذي الحجة يوم التاسع والعشرين من شهر ذو القعدة، ليبدأ المسلمون في صوم الأيام العشر الأولى من ذي الحجة على سبيل السنة.

وبعد تحديد هلال غرة ذي الحجة يمكن استكشاف هلال يوم عرفات لتحديد موعد أداء ركن الحج الأعظم، وتحديد موعد عيد الأضحى المبارك.

سبب تسمية عيد الأضحى

يعود سبب تسمية عيد الأضحى المبارك وفرضه على المسلمين إلى الرؤية التي رآها إبراهيم عليه السلام في منامه وهو يذبح إسماعيل عليه السلام.

وفور استيقاظه وإبلاغه لنجله بما رآه في منامه، وافق إسماعيل عليه السلام أن ينفذ والده رؤيته، ليبدله الله بذبح عظيم كما ورد في القرآن الكريم بسورة الصافات، ليحتفل المسلمون في كافة أنحاء العالم بعيد الأضحى في الذكرى السنوية لذلك اليوم بتقديم الأضاحي.

سنن عيد الأضحى المبارك

ومع اقتراب موعد عيد الأضحى 2020، يبحث الكثير عن السنن المتبعة خلال تلك الأيام المباركة، ومن بينها صيام العشر الأول من ذي الحجة، أو الا كتفاء بصوم يوم عرفات الذي يحرص المسلمون على صومه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

كما يحرص المسلمون على ترديد الأدعية وتلاوة القرآن الكريم، والتكبير خلال أيام التشريق والتي تبدأ مع حلول فجر يوم عرفات، وحتى حلول وقت صلاة العصر رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

واستكمالا لباقي السنن يحرص المسلمون على تحري موعد عيد الأضحى 2020، للاستعداد لشراء الأضاحي من المواشي المختلفة، لتقديمها كأضحية إحياء ذكرى تضحية أبراهيم عليه السلام، بنجله.