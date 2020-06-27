يبحث الآلاف من العائلات والأطفال في الوطن العربي عن تردد قناة سبيس تون spacetoon الجديد 2020 لمتابعة البرامج الطفولية الجميلة.

وتعتبر قناة سبيس تون من أوائل قنوات الأطفال وأبرزهم حتى الآن في الوطن العربي نظرًا لما تقدمه من برامج وألعاب متعددة للأطفال.

وفي هذا المقال نقدم لكم قراؤنا الأعزاء تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي النايل سات.

وتحظى القناة على متابعة الملايين من الأطفال في الوطن العربي والعالم اجمع، كما تقوم ببث مباشر على مدار الساعة دون توقف.

وتهتم قناة سبيس تون بعرض الأفلام الكرتونية والبرامج المتخصصة للأطفال والتي تعمل على تنمية الأطفال من سن الثلاثة حتى عشر سنوات.

فيما يتابعها جيل التسعينيات من القرن الماضي بشكل كبير جدًا نظرًا لأنها انطلقت بداية الألفية الجديدة عام 2000.

وانطلقت القناة في مارس عام 2000 بفقرة أطفال ضمن تلفزيون البحرين الحكومي وانطلقت كقناة مستقلة في 2002. لها مقران؛ الأول في دمشق والثاني افتتح في 2003 في دبي.

والقناة لها عشرة كواكب تحدد أصناف الرسوم المتحركة حسب المحتوى أو العمر.

وتمتلك سبيس تون مجموعة من المستثمرين السوريين وتتضمن مجموعة من الشركات المختصة بالطفل والإنتاج والدوبلاج والنشر.

اعتبارًا من 2016 تُبث سبيستون لـ 22 دولة، وتُحقق مشاهدات أكثر من 130 مليون مُشاهد.

كما تعرض أيضا في الفواصل الإعلانية العديد من العروض المتعلقة بلعب الأطفال الجديدة وغيرها.

تردد قناة سبيس تون spacetoon الجديد 2020

تقدم spacetoon العديد من المسلسلات الكرتونية على قناة سبيس تون على مدار اليوم، حيث تعرض سلسلة مسلسل كونان ومسلسل (مازنجر – زد) كامل مترجم باللغة العربية، ومسلسل ترانسفورمرز برايم الموسم الأخير، وغيرها من المسلسلات الكرتونية.

يمكنكم البحث عن تردد قناة سبيستون للأطفال من خلال التردد الموضح لكم :