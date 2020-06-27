تحظى تشكيلة برشلونة ضد سيلتا فيغو والقنوات الناقلة للمباراة بأهمية كبيرة جدًا لا سيما في دول الخليج العربي.

وتشهد مباراة برشلونة متابعة عالية جدًا من قبل العرب لما يقدمه اللاعبين على المستطيل الأخضر من مهارات فنية رهيبة وممتعة.

ويترقب عشاق برشلونة التشكيلة التي سيخوض فيها المدرب كيكي سيتيين مباراته ضد سيلتا فيغو لا سيما وأن البرشا يسعى للفوز في كل مباراته.

ويترقب عشاق برشلونة تعثر ريال مدريد صاحب المركز الاول بهدف خطف تصدر الدوري من أنياب الملكي الذي تصدر عنه قبل أيام عدة.

تشكيلة برشلونة ضد سيلتا فيغو

حارس المرمى: مارك اندري تير شتيغن

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينغليت - جوردي ألبا

خط الوسط: أرثور هينريك ميلو - سيرجيو بوسكيتش - أرتورو فيدال

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز - انطوان جريزمان –

ستنطلق المباراة على ملعب بالايدوس التابع لسيلتا فيغو مساء اليوم السبت

الفنوات الناقلة للمباراة هي:

beIN Sports HD 1 حفيظ دراجي

beIN Sports HD 3 حفيظ دراجي

Match Football 1

TV 2 Sport Dan

TV2 Sport Premium 1 HD

Digi Sport 1 HD Romania

Smart Spor 1

beIN Sports FR HD 2

Futbol 1 HD

Digi Sport 2 HD Slovakia

SuperSport HD 2 alb

Ziggo Sport Select HD

Eleven Sports 2 HD

CBC SPORT HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga 1

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD

Spiler 2 TV

Turkmenistan Sport HD

beIN Sports Connect

Telekom Sport 1 HD Rom