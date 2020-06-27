الزوارق السعودية تطلق النيران تجاه مراكب صيادين إيرانيين وطهران تعقب

أطلق خفر السواحل السعودي اليوم السبت، النيرات تجاه صيادين إيرانيين تجاوزوا الحدود البحرية بين البلدين في مياه الخليج.

واوضح قائد قوات خفر السواحل في محافظة بوشهر جنوبي إيران العميد ولي الله رضائي نجاد، إن "قوات خفر السواحل السعودية قامت بإطلاق النار على صيادين إيرانيين في مياه بوشهر"، مضيفا أن "إطلاق النار حدث عندما كان الصيادون في مياه بندر بمقاطعة تنغستان (الحدود البحرية بين إيران والسعودية) التابعة لمحافظة بوشهر"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح قائد قوات خفر السواحل الإيراني بمحافظة بوشهر ”أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن"، مضيفا أنه "سيتم تقديم معلومات إضافية بعد إجراء تحقيق شامل".

كما نقلت الوكالة عن رئيس البلدية حسن دارفيشي، قوله إن "زورق صيد مع خمسة من ركاب ميناء رستامي في تنجستان عاد إلى الحدود الإيرانية فور تعرضه لإطلاق نار من قبل خفر السواحل السعودي".