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سعر الذهب اليوم في تركيا 27-6-2020

  • فلسطين اليوم - اسطنبول
  • 14:47 - 27 يونيو 2020
سعر الذهب اليوم في تركيا سعر الذهب اليوم في تركيا
تقارير
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يعتبر سعر الذهب اليوم في تركيا من أبرز الأسعار التي يتم البحث عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث على جوجل.

وتحظى أسعار الذهب على أهمية عالية جدًا وكبيرة لا سيما بين المستثمرين الأتراك وغيرهم ممن يعيشون في تركيا.

كما أن الذهب يعتبر مصدر مهم جدًا للمقبلين على الزواج، لذلك يتابع النساء سعر الذهب بشكل دقيق ومهم جدًا.

 

سعر الذهب اليوم في تركيا 27-6-2020

وفي هذه المقالة سننشر لكم سعر الذهب اليوم في تركيا 27-6-2020

 

وحدة الذهب

السعر الحالي

السعر السابق

نسبة التغير

أوقية الذهب

12,140.00

12,067.68

 

 

0.60%

جرام الذهب عيار 24

390.35

388.03

جرام الذهب عيار 22

357.80

355.66

جرام الذهب عيار 21

341.49

339.46

جرام الذهب عيار 18

292.67

290.93

جرام الذهب عيار 14

227.77

226.41

 

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