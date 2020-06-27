فيسبوك سيبدأ بوضع علامات على المضامين التي تنتهك سياسته

أكد تطبيق "فيسبوك"، يوم الجمعة، أنه سيتم البدء في وضع علامات على المضامين الإخبارية التي تنتهك سياساتها وعلى جميع المنشورات والإعلانات المرتبطة بالتصويت، مشيرة إلى أن "الإجراءات ستشمل منشورات السياسيين".

وقال رئيسها التنفيذي مارك زوكربرغ إن "الشركة ستحظر إعلانات تدعي أن أشخاصاً ينتمون إلى مجموعات على أساس العرق أو الدين أو التوجه الجنسي أو وضع الإقامة يشكلون تهديداً للسلامة البدنية أو الصحة".

المتحدثة باسم التطبيق الاجتماعي أكدت أن "السياسة الجديدة للشركة كانت ستضع رابطاً ينقل لمعلومات خاصة بالتصويت على منشور للرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي بشأن الاقتراع بالبريد".

وكان موقع "تويتر" ربط المنشور بعلامة تطالب المستخدمين بتقصي الحقائق المذكورة به.