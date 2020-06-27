جدول امتحانات الصف التاسع 2020 في سوريا

برنامج امتحان التاسع 2020 سوريا بعد التعديل وكامل ومفصل الجديد والمُعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، وتجدون كافة الأخبار المتعلقة بالتعليم في سوريا الشقيق من خلال موقعنها الإلكتروني”alreyadanews.com”.
وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لمتابعيها الطلاب في سوريا، من خلال هذا التقرير جدول تقديم الامتحانات الصف التاسع 2020.
- جدول امتحانات التاسع 2020 سوريا للشعبتين علمي وادبي
- الاحد 21 يونيو 2020:- فيزياء/ قضايا فلسفة واجتماعية نفسية.
- الخميس 25 يونيو 2020:- لغة عربية/ لغة عربية.
- الاثنين 29 يونيو 2020:- رياضيات/ جغرافيا.
- الاربعاء 1 يوليو 2020:- لغة فرنسية، لغة روسية/ لغة فرنسية، لغة روسية.
- الاحد 5 يوليو 2020:- علم الاحياء/ التاريخ.
- الثلاثاء 7 يوليو 2020:– تربية وطنية/ تربية وطنية.
- الخميس 9 يوليو 2020:- تربية دينية/ تربية دينية.
- الاحد 12 يوليو 2020:- لغة انجليزية/ لغة انجليزية.
- الثلاثاء 14 يوليو 2020:- كيمياء.