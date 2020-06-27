جدول امتحانات الصف التاسع 2020 في سوريا

برنامج امتحان التاسع 2020 سوريا بعد التعديل وكامل ومفصل الجديد والمُعتمد من قبل وزارة التربية والتعليم السورية، وتجدون كافة الأخبار المتعلقة بالتعليم في سوريا الشقيق من خلال موقعنها الإلكتروني”alreyadanews.com”.

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية ترصد لمتابعيها الطلاب في سوريا، من خلال هذا التقرير جدول تقديم الامتحانات الصف التاسع 2020.