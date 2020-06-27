"النّخّالة" يستقبل بشور مُعزّيًا بوفاة شلّح

استقبل أمين عام "حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين" الأستاذ زياد النخالة، الرئيس المؤسس لـ"المنتدى القومي العربي" منسق الحملة الأهلية لنصرة فلسطين وقضايا الأمة الأستاذ معن بشّور، بحضور ممثل الحركة في لبنان الأستاذ إحسان عطايا، حيث قدّم بشّور واجب العزاء بوفاة القائد الدكتور رمضان عبد الله شلح، مثنياً على دوره الطليعي في المقاومة، وعلى رؤاه الفكرية ومواقفه السياسية الجامعة، ومؤكداً على الدور الذي تؤديه حركة الجهاد الإسلامي في مقاومة المشروع الأمريكي الصهيوني.

وقد دار النقاش حول الأوضاع الفلسطينية العامة، والمخاطر التي تهدّد القضية الفلسطينية في ظل المساعي الأمريكية والصهيونية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وفرض الاستسلام على شعبنا وأمتنا، وتداعيات ما سُمّي بـ"صفقة القرن" وسُبُل مواجهتها وإسقاطها، وبخاصة أن مفاعيلها التدميرية لا تستهدف القضية الفلسطينية فحسب، بل تتجاوزها إلى الميدانين العربي والإسلامي. ومن هنا تكمن خطورة خطة الضم الصهيونية التي تندرج ضمن استكمال المشروع الصهيوني وعملية تهويد فلسطين، وكذلك قانون "قيصر" الذي لا يستهدف سوريا فحسب، بل لبنان ومقاومته. وكل ما تعيشه المنطقة من ضغوط أميركية على كل المستويات؛ ومنها محاولة إشعال الحروب وبث الفتن بن أبناء الأمة العربية والإسلامية، لإضعاف قوى المقاومة والدول الداعمة والحاضنة لها، وكسر إرادتها في مواجهة المشروع الأميركي الصهيوني، ليس بعيداً عن "صفقة القرن" ومخرجاتها.

وشدّد اللقاء على أهمية إنهاء الانقسام، وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، لما تؤديه من دور كبير في إسقاط كل المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في فلسطين. كما دعا كل أبناء الأمة العربية والإسلامية وتياراتها إلى التحرّك لنصرة فلسطين القضية المركزية لهذه الأمة، ومواجهة كل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، والعمل على إفشال ما سمي بصفقة القرن وكل المؤامرات التي تندرج في سياقها.