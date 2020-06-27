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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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تصاعد كبير بعدد الاصابات بفيروس كورونا في مدينة القدس المحتلة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:06 - 27 يونيو 2020
كورونا في القدس كورونا في القدس
تقارير
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قال عضو لجنة الطوارئ في سلوان منير الغول إن هناك تصاعدا كبيرا في عدد الاصابات بفيروس "كورونا" في القدس المحتلة خلال الاسبوع الماضي، حيث تم تسجيل 36 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات الى 72 اصابة من بينها 6 حالات خطيرة الى متوسطة.

وأضاف الغول اليوم السبت، أن الاصابات تتركز في بيت حنينا شمال القدس والتي سجلت 35 حالة اصابة نشطة، إضافة الى مناطق وادي الجوز وشعفاط وكفر عقب متوقعا الاعلان عن المزيد من الاصابات خلال الساعات القادمة.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية وتجنب الاماكن المكتظة، مشيرا إلى ان غالبية الاصابات التي تم تسجيلها ناجمة عن المخالطة خلال الاعراس.

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