من هو عبد الرحيم المسماري الذي أعدمته مصر اليوم..؟

أفاد التلفزيون المصري بأنه تم اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام في الليبي عبد الرحيم المسماري، العقل المدبر لـ “حادث الواحات” بعد أخذ الرأي الشرعي في شأن إعدامه من فضيلة المفتي.

ووفق التلفزيون “كشفت التحقيقات أن المتهم الرئيسي في حادث الواحات عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري “ليبي الجنسية” تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس”.

وتبين من التحقيق أن “المتهم المسماري تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات، كنواة لتنظيم إرهابي تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية”.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المسماري “اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

وقع حادث الواحات، الذي أدى إلى مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، يوم 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية، عند الكيلو 135 طريق الواحات البحرية.

من هو عبد الرحيم محمد المسماري:

عبد الرحيم محمد المسماري هو المتهم الرئيسي والأول عن حادث الواحات الإرهابية (ليبي الجنسية).

تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات، واختطاف النقيب محمد الحايس.

تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات.

تسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابى تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

أسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.



