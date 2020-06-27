ستة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

يدخل اليوم 27 من يونيو/حزيران، ستة أسرى أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

والأسرى هم:

الأسير عبد محمود عبد عبيد (٤١ عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 27 عامًا قضى منه ١٩ عامًا بعد اعتقاله عام 2001، بتهمة الانتماء لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي والتخطيط لتنفيذ عمليات استشهادية.

يعد أحد أعضاء الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، وتم نقله إلى عدة سجون، وشارك في عدة إضرابات جماعية، وتعرض للتنكيل والعزل.

الأسير هاني شاكر حسن لحلوح (٤٣ عامًا) من جنين المحكوم بالسجن 18 عامًا قضى منه ١٧ عامًا بعد اعتقاله عام 2003.

الأسير محمد جميل كفايه (٣٠ عامًا) من رام الله المحكوم بالسجن ١٦ عاماً قضى منها ستة سنوات بعد اعتقاله عام ٢٠١٤.

الأسير رمزي محمد سالم أبو ريدة (٣٣ عامًا) من مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة المحكوم بالسجن 15 عامًا قضى منه ١٣ عامًا بعد اعتقاله عام 2007.

الاسير عمران عايد سليمان (٣٠ عاماً)، من رام الله المحكوم بالسجن سبعة أعوام، قضى منها ستة أعوام بعد اعتقاله عام ٢٠١٤م.

والاسير المأمون غازي القيسيه (٣٦ عاماً)، من الخليل المحكوم بالسجن ٩ سنوات قضى منها أربعة أعوام منذ اعتقاله عام ٢٠١٦م.