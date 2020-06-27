يواصل السوريون البحث عن سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 27/6/2020، مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء أو المصرف المركزي نتيجة عدم الثبات اليومي في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار أو سعر الدولار مقابل الليرة السورية.

وتقدم "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إليكم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 27/6/2020 .

وتمر سوريا بأزمة اقتصادية خانقة لم تمر في تاريخها بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضت عليها وما أن بدأت تلك العقوبات حتى ارتفعت الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ووصلت إلى مستويات قياسية ومخيفة.

وفيما يلي، سعر صرف الدولار في سوريا اليوم السبت 27/6/2020:

شراء مبيع الفرق

دولار (USD): 2500 2600

4.00%

يورو (EUR): 2800 2917

3.96%

ليرة تركية (TRY): 363 379

3.84%

جنيه مصري (EGP): 153 161

3.87%

ريال سعودي (SAR): 663 693

3.90%

دينار أردني (JOD): 3531 3680

3.98%

درهم إماراتي (AED): 678 708

3.96%

ريال قطري (QAR): 684 714

3.93%

دينار بحريني (BHD): 6648 6935

4.02%

دينار ليبي (LYD): 1807 1884

3.97%

دينار كويتي (KWD): 8108 8458

3.98%

ريال عماني (OMR): 6496 6777

4.01%

جنيه استرليني (GBP): 3075 3208

3.35%

كرون سويدي (SEK): 265 279

4.10%

دولار كندي (CAD): 1817 1898

3.60%

كرون نرويجي (NOK): 266 280

8.11%

كرون دينماركي (DKK): 373 391

3.99%

دينار جزائري (DZD): 16 20

5.26%

درهم مغربي (MAD): 247 268

3.88%

دينار تونسي (TND): 867 912

4.23%

روبل روسي (RUB): 34 37

2.78%

رينجيت ماليزي (MYR): 578 606

3.59%

ريال برازيلي (BRL): 452 475

2.15%

دولار نيوزلندي (NZD): 1592 1671

3.98%

فرنك سويسري (CHF): 2623 2744

4.10%

دولار أسترالي (AUD): 1701 1785

3.90%

راند أفريقي (ZAR): 140 151

4.14%

1000 دينار عراقي (IQD): 2110 2194

3.98%

1000 ريال إيراني (IRR): 60 62

3.33%

دولار سنغفوري (SGD): 1785 1866

3.84%