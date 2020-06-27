تنويه هام للمستفيدين من المنحة القطرية..!

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم السبت 27/6/2020، تنويهاً مهماً للمستفيدين من المنحة الاميرية القطرية.

وشددت الوزارة على ضرورة الحضور شخصيا كل حسب موعده الى مكتب البريد مصطحباَ بطاقة الهوية الشخصية دون الحاجة إلى إحضار صورة عن الهوية كما كان في السابق .

ومن المقرر، أن تبدأ فروع البريد في قطاع غزة، صرف المنحة القطرية، لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة. وفق ما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية

وقد تم تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020 الخميس.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.