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أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 27/6/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:17 - 27 يونيو 2020
أسعار الذهب في فلسطين أسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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نقدم إليكم أسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 27/6/2020 بالعملة الرسمية الشيكل والدولار الأمريكي.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر أسعار الذهب في فلسطين بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12).

وتعد أخبار أسعار الذهب اليوم في فلسطين هامة للمواطنين سواء المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من فلسطين وأسعار الذهب اليوم في فلسطين بصفة عامة تهم المستثمرين في فلسطين.

ويرتبط أسعار الذهب بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء في فلسطين او بباقي الدول العربية.

متوسط أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة                         شيكل     دولار أمريكي

اسعار الذهب عيار 24      195.50 شيكل      $56.99

سعر الذهب عيار 22 179.21 شيكل      $52.24

اسعار الذهب عيار 21      171.07 شيكل      $49.87

اسعار الذهب عيار 18      146.63 شيكل      $42.75

سعر الذهب عيار 14 114.04 شيكل      $33.25

سعر الذهب عيار 12 97.75 شيكل $28.50

اسعار أوقية الذهب   6,080 شيكل $1,773

اسعار جنيه الذهب   1,369 شيكل $398.96

اسعار كيلو الذهب    195,502 شيكل     $56,994

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم   عيار 24     عيار 21     عيار 18     عيار 14     عيار 12

26 يونيو     195.52     171.09     146.65     114.06     97.76

25 يونيو     195.11     170.72     146.33     113.81     97.55

24 يونيو     194.97     170.60     146.23     113.73     97.48

23 يونيو     194.95     170.58     146.21     113.72     97.47

22 يونيو     194.15     169.89     145.62     113.26     97.08

21 يونيو     193.59     169.39     145.19     112.93     96.79

20 يونيو     193.60     169.40     145.20     112.93     96.80

19 يونيو     193.59     169.39     145.19     112.93     96.79

18 يونيو     191.39     167.47     143.54     111.64     95.69

17 يونيو     191.90     167.91     143.92     111.94     95.95

 

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