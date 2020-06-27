الصرف اليوم: رابط أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5

من المقرر، أن تبدأ فروع البريد في قطاع غزة، صرف المنحة القطرية، لـ100 ألف أسرة متعففة في قطاع غزة. وفق ما أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية

وأوضحت الوزارة، أن من سيحصل على المنحة القطرية هو كل من استلم أقل من 11 مرة ، و من استلم 11 مرة وعنده أسرة من ثلاثة أفراد فاكثر، ولا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

كما أكدت الوزارة أن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات قطاع غزة لـ 100 ألف أسرة، بواقع 100$ للأسرة الواحدة وفقاً لآلية جديدة ستنفذ بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي الصحة والداخلية بغزة، لضمان تحقيق معايير السلامة للمستفيدين والحفاظ على مسافات كافية بين المستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وقد تم تفعيل تفعيل رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020.

وتحرص "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على نشر رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020، الذي يحظى باهتمام كبير لدى المواطنين خاصة المستفيدين منهم.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020

وقد جرى تسليم المساعدات القطرية لـ 100 ألف مستفيد وفق آليات محددة تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المختصة، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد_19).

يُشار إلى أن قطر تقوم بصرف 100 دولار منذ أكثر من عام على عشرات الآلاف من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتهدف دولة قطر إلى مساعدة الفقراء في قطاع غزة في ظل ما يشهده القطاع من أزمات قائمة ومستمرة منذ عام 2007.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5 مايو/ أيار 2020رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار لدورة – 5 2020 سيعمل فور الإعلان عن تفعيله من قبل الجهات الرسمية.

رابط فحص أسماء المستفيدين من المنحة القطرية 100 دولار (اضغط هنا).