مصر والسودان واثيوبيا يتفقون على "الحوار" لحل أزمة "النهضة"

عقدت كل من مصر والسودان وإثيوبيا برعاية رئيس الاتحاد الأفريقي، اجتماعا على مستوى الرؤساء عبر الفيديو ناقشوا فيه المشاكل العالقة حول سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الاجتماع كان إيجابيا ومثمرا، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة حكومية فنية بإشراف دولي.

وأكد المتحدث أن اللجنة تهدف لجمع الأطراف في عملية تفاوض مركزة لمدة أسبوعين لحل الموضوعات العالقة والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.

من جهته قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي إن قادة إثيوبيا والسودان ومصر اتفقوا على أن يقود الاتحاد الإفريقي مفاوضات لحل أزمة سد النهضة. وأضاف أن السيسي وآبي أحمد وحمدوك أظهروا التزاما بحل مشاكل سد النهضة.

من جانبه، قال رئيس وزراء إثيوبيا، في حسابه على "توتير": "أجرينا مناقشات مثمرة حول الحلول الأفريقية لأزمة سد النهضة مع مكتب جمعية الاتحاد الإفريقي بالإضافة إلى إثيوبيا والسودان ومصر"، دون أن يكشف أي تفاصيل بشأن التقدم المحرز.

وتابع: "الاتحاد الإفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الإفريقية المهمة".

وتعثرت المفاوضات حول "سد النهضة" بين مصر وإثيوبيا والسودان، على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

قبل أن تتوجه كل من مصر والسودان إلى مجلس الأمن، مطالبة منه التدخل لحل الأزمة.