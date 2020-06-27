بماذا ردَت "حماس" على القصف الصهيوني على قطاع غزة..؟

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت 27/6/2020، أن القصف الصهيوني على قطاع غزة الليلة، عدوان متجدد، هو امتداد لعدوانه على أهلنا في القدس والضفة الغربية.

وقال حازم قاسم المتحدث باسم حركة "حماس"، في تصريح مقتضب :"إن هذا العدوان لن يكسر إرادة الصمود والنضال عند شعبنا، وسيزيدنا إصراراً على مواجهة مخطط الضم الاستعماري للضفة الغربية"

وكانت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قد استهدفت الليلة الماضية مواقع عدة تتبع للمقاومة الفلسطينية جنوب ووسط قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال، موقع يتبع للمقاومة في المناطق الجنوبية للمحافظة الوسطى بأكثر من 5 صواريخ من طائرات حربية واستطلاع

كما قصفت طائرات الاحتلال أرضًا زراعية فارغة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

وكان موقع (حدشوت)، قال في وقت سابق: إن صاروخين أطلقا من قطاع غزة أحدهم سقط في منطقة مفتوحة بغلاف غزة والآخر سقط داخل حدود القطاع.