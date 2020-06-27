الأسير المجاهد عبد عبيد يدخل عامه الـ (20) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد عبد محمود عبد عبيد (42 عاماً) من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة عشر عاماً على التوالي في الأسر ويدخل اليوم عامه العشرين في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 27/06/2001م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن الفعلي (27) عاماً؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير عبد عبيد ولد بتاريخ 03/10/1978م؛ وهو أعزب؛ وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا السابقة لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الصهيوني، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.