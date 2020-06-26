الاحتلال يزعم.. إطلاق صاروخين من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

زعمت وسائل الإعلام العبرية أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، تجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت المصادر العبرية إن أحد الصاروخين سقط في منطقة مفتوحة، فيما سقط الآخر داخل حدود القطاع.

وأشارت إلى أن القبة الحديدية لم تجرِ أي اعتراض.

وفي السياق مراسل القناة العاشرة العبرية، ألموغ بوكير، إن " صفارات الإنذار أفسدت أحد الاحتفالات في كيبوتس جابيم".

وعلق الكاتب الإسرائيلي اليؤر ليفي من صحيفة يديعوت احرنوت العبرية على انطلاق صفارات الإنذار قائلًا: " صاروخ أطلق نحو شمال غلاف غزة، ولم نبدأ بعد أسبوع الضم".