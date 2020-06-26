سعر صرف الدولار في لبنان .. توحيد سعر الصرف

يبحث المتابعون عن آخر أخبار سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 26/6/2020 وذلك الخسارة الكبيرة التي شهدتها الليرة اللبنانية.

وأكد حاكم "مصرف لبنان"، رياض سلامة، أن سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي في بيروت سيبقى 1515 ليرة.



سعر صرف الدولار في لبنان

وبيَّن سلامة أن الهدف من ذلك ضبط أسعار الدواء والطحين والمحروقات، مؤكداً أن "المركزي" لا إمكانية لديه لمقاربة "السوق السوداء" التي ناهز سعر الدولار فيها 7400 ليرة اليوم الجمعة، معتبراً أن هذه السوق "تأخذ دعاية أكثر مما تستحق".

وقال سلامة في كلمةٍ مشتركة مع وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، إنه خلال أوّل جلسة اليوم على المنصّة تمّ التداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 ملايين دولار بسعر صرف بين 3850 ليرة و3900 ليرة، وهي ستكون المرجعية الأساسية لسوق التبادل في الأوراق النقدية بالعملات الأجنبية.

ولفت إلى أن المصارف يمكنها الانضمام الى المنصة الالكترونية لكن سعر الصرف الرسمي في البنوك سيبقى 1515 ليرة بهدف ضبطِ اسعار المواد الأولية والأدوية والمحروقات.

وقال سلامة مساء اليوم الجمعة، من السراي الحكومي، أن "مصرف لبنان" أطلق المنصة الإلكترونية (صيرفة) التي ستنظم التداول بين الصرافين بأسعار العملة وينضمّ اليها كلّ الصرافين المرخصين.