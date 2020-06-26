يبحث الكثير من المتابعين عن سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26/6/2020 بعد نهاية التعاملات.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة ارتفاعًا وسعدت أسعار الذهب في سوق المال عدة قروش خلال الساعة الماضية مقارنة بسعر بدء التعاملات اليومية.



سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26/6/2020

وصعد سعر الذهب عيار 24 إلى 915.50 جنيه بدلا من 915.13 جنيه للجرام، كما ارتفع عيار 21 إلى 801.08 جنيه للغرام، بدلا من 800.76 جنيه.

وارتفع عيار 18، ليصل إلى مبلغ 686.64 جنيه للغرام، بدلا 686.36 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6 آلاف و409 جنيهات.

وحققت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وفي المعاملات الفورية تراجع الذهب 0.1% إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:57 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن الأصفر أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار، يوم الأربعاء، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1767.20 دولار.

كانت هذه آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 26/6/2020 ، ويمكنكم متابعة الأسعار أولًا بأول عبر موقع "فلسطين اليوم الإخباري".

سع