الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الجمعة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104.

وجاء الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن الحالات الداخلية، هي 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في عمّان، بينما توزعت الحالات الأخرى على حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، 2 من الكويت، 1 من السودان، 2 من الباكستان، و1 من أرمينيا)، وحالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى.

كما أُعلن شفاء 33 مصابا، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، حيث تم إجراء 7322 فحصاً مخبريّاً اليوم.