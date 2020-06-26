ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:29 - 26 يونيو 2020
كورونا في الأردن كورونا في الأردن
تقارير
جوال
مشاركة

أعلنت رئاسة الوزراء الأردنية، اليوم الجمعة تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 5 منها محليّة، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1104.

وجاء الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، أن الحالات الداخلية، هي 5 حالات مخالِطة لمصابين سابقين في عمّان، بينما توزعت الحالات الأخرى على حالتين لأردنيين قادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (5 من السعوديّة، 2 من الكويت، 1 من السودان، 2 من الباكستان، و1 من أرمينيا)، وحالتان لسائقي شاحنات، قادمَين عبر حدود العمري، أحدهما أردني، والآخر من جنسيّة أخرى.

كما أُعلن شفاء 33 مصابا، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، حيث تم إجراء 7322 فحصاً مخبريّاً اليوم.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات