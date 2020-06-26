سجلت بريطانيا 186 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في ارتفاع جديد لمعدل ضحايا الجائحة على أساس يومي فيها.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية، في إحصائية جديدة تعكس الوضع حتى الساعة 17:00 من يوم 25 يونيو، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة بواقع 186 حالة، لتصل إلى مستوى 43414.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا ملموسا للوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا التي شهدت قبل ذلك هبوطا كبيرا، وسجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 15 حالة، وفي 23 يونيو 171، وفي 24 يونيو 154، وفي 25 يونيو 149.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الصحة، أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ازداد بواقع 1006 حالات جديدة ليبلغ مستوى 309360.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية في المملكة المتحدة تقلبات نسبية في الأيام الأخيرة، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 22 يونيو 958 حالة، وفي 23 يونيو 874، وفي 24 يونيو 653، وفي 25 يونيو 1118.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة الإصابات.