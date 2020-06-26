المكسيك: محاولة اغتيال قائد شرطة العاصمة مكسيكو

أعلن قائد شرطة العاصمة المكسيكية مدينة مكسيكو، عمر غارسيا أرفوتش، عن تعرضه فجر اليوم الجمعة لمحاولة اغتيال على أيدي عناصر عصابة إجرامية.

وحمل أرفوتش الذي يقود قوات الأمن في العاصمة المكسيكية، عصابة "خاليسكو الجيل الجديد" (CJNG) الإجرامية المسؤولية عن محاولة الاغتيال.

وذكر وزير الأمن على حسابه في "تويتر": "تعرضنا صباح اليوم لهجوم شبان من قبل CJNG أودى بأرواح اثنين من زملائي وأصدقائي، وأصبت بثلاث رصاصات وعدة شظايا".

وتابع: "يجب على دولتنا الاستمرار في مواجهة الجريمة المنظمة الجبانة، وسنواصل العمل".

من جانبها، أعلنت المدعية العامة في مدينة مكسيكو، إرنستينا غودوي، إطلاق تحقيق في الهجوم واعتقال 12 شخصا ضمن إطاره حتى الآن.

وأكدت رئيسة حكومة مدينة مكسيكو، كلاوديا شينباوم أن الهجوم الذي نفذ باستخدام أسلحة كبيرة العيار وقنابل خلف ثلاثة قتلى، وهم ضابطان شرطيان وامرأة من المارة.