خبير يحذر من أن سد النهضة سيدمر شواطئ غزة

حذر الأكاديمي والخبير الانشائي الدكتور مهندس زاهر كحيل من أن سد النهضة الاثيوبي سيدمر شواطىء غزة خلال الخمس السنوات القادمة، وفق قوله.

و دعا البرفسور كحيل للمشاركة في محاربة ما تقوم به اثيوبيا، مشيرا الى انه إذا ذهب النيل، جفت مصر، للأبد بل وسنخسر شاطئ بحر فلسطين وخاصة غزة.

وأضاف كحيل وهو اول رئيس لجامعة فلسطين "علميا تدفع مياه النيل التيارات الجنوبية الشرقية من البحر المتوسط، وتدفع 450 ألف متر مكعب من الرمال سنويا (من حسابات هندسية اجريتها بنفسي ومتاحة لمن يريد) أصلها من امام السد العالي، وتستقر على شواطئ فلسطين لتعوض انجراف الرمال الى لبنان.





كما حذر كحيل من ان هذا السد يؤثر ايضا على التوازن البيئي والثروة السمكية ويزيد التلوث في البحر المتوسط.

واختتم تصريحه قائلا: لذا فنحن كفلسطينيين يهمنا النيل من منظور قومي عربي ومن منظور فلسطيني ونؤكد على حق مصر في مقدراتها، ونستغرب موقف رئيس اثيوبيا تجاه السودان ومصر.