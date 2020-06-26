رابط لتحميل لعبة بيس 2021 للكمبيوتر بحجم صغير من الميديا فاير "PES 2021 PSP"

رابط تحميل لعبة بيس 2021 للكمبيوتر بحجم صغير من الميديا فاير "PES 2021 PSP"، حيثُ حققت لعبة بي لكرة القدم شهرتًا واسعة على مستوى دول العالم، إذ استطاعت في الفترة الاخيرة أن تجلب مئات المتابعين والمشاركين إليها، بفضل التحديثات الاخيرة التي ادخلتها على اللعبة.

وفي هذه الفترة، ازدادت عمليات البحث من قبل عشاق لعبة بيس pes 2021، على رابط تحميل العبة بحجم صغير من الميديا فاير، لتحميله على جهازه الخاص لاب توب.

ويمكن لمتابعي لعبة بيس أن يختاروا الفريق الذي يناسبهم مع تبديل اللاعبين، كيفما يشاءون، إذ عمل مبرمجو اللعبة على ذلك، لإتاحة الحرية للمستخدمين في كيفية ادارة اللعبة على الملعب.

واستطاعت لعبة بيس 2021 لكرة القدم، ان تنافس اللعاب الفيديو الاخرى، إذ عكفت في الآونة الاخيرة على إدخال تحسينات جديدة على اللعبة لمنحها رونقًا خاصًا، وجذب الزوار لها.

وتعد لعبة بيس 2021 معدلة على لعبة PES 2018 والمطور من طرف شركة KONAMI وجاءت بحجم متواضع 1 جيكابايت فقط يعمل بدون مشاكل التقطعات.

متطلبات الموصى بها لتشغيل لعبة بيس 2021 على الكومبيوتر :

– معالج 64 بت Intel Core i7-3770 أو AMD FX 8350

– نظام التشغيل ويندوز 7/8/10.

– رامات: 16 جيجا بايت.

– كارت شاشة: NVIDIA GTX 760 أو AMD Radeon HD R9 270X.

-VRAM : 4GB

– إصدار DirectX: نسخة 11

– مساحة تخزين: حوالى 40 جيجا بايت.

الحد الأدنى من المواصفات المطلوبة:

– معالج 64 بت Intel Core i5-3450 أو AMD FX 4350

– نظام التشغيل ويندوز 7/8/10.

– رامات: 8 جيجا بايت.

– كارت شاشة: NVIDIA GTX 660أو AMD Radeon HD 7870.

-VRAM: 2GB

– إصدار DirectX: نسخة 11

– مساحة تخزين: حوالى 40 جيجا بايت.

متطلبات الحد الادنى لتشغيل لعبة بيس على نظام الاندرويد:

سرعة وحدة المعالج: رباعي النواه 1.4 جيجا هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائية الرام: 1.5 جيجابايت.

نظام التشغيل: اندرويد 6.0 مارشيمللو.

متطلبات الحد الاعلى لتشغيل لعبة بيس على نظام الاندرويد :

سرعة وحدة المعالج: ثماني النواه 2 جيجا هرتز.

ذاكرة الوصول العشوائية الرام: 3 جيجابايت.

نظام التشغيل: اندرويد 9.0 مارشيمللو.

نبذة عن لعبى بيس PES 2021:

وتُعد لعبة eFootball Pro Evolution Soccer 2020 هي اختصار eFootball PES2020 ، وهي لعبة فيديو محاكاة لكرة القدم تم تطويرها بواسطة PES Productions ونشرتها Konami ل Microsoft Windows و PlayStation 4 و Xbox One.

وفي لعبة بيس 2020 تم إضافة بعض الاندية العربية كالترجي والافريقي، الرجاء، الوداد، الاهلي، الزمالك والعديد وتعمل بدون انترنت أي أو فلاين، وأن جميع الأطقم محدثة 2019-2020 منها الانتقالات.

التحديثات الاخيرة على لعبة بيس 2021:

اضافة خاصية اللعب بكاميرا .PS4

تحسين الخلفيات.

اضافت لعبة بيس شعارات المشجعين العرب والعديد من المميزات التي ستكتشفها أنت بنفسك خلال المشاركة في اللعبة.

تحسين جودة اللعب .HD

اضافة سكور بوارد جديد. BeIN SPORTS

تغيير الكرة.

القائمة الكاملة لـ PES 2021 Legends:

ويمكن للمشارك في لعبة بيس التحكم بمشاهير كرة القدم، وهم:

■ أندريه أرشافين

■ رونالدينيو

■ روماريو

■ باتريك فييرا

■ لوثار ماثاوس

■ غابرييل باتيستوتا

■ فرانشيسكو توتي

■ يوهان كرويف

■ دييغو مارادونا

■ أوليفر كان

■ ديفيد بيكهام

■ بافل نيدفيد

■ هيديتوشي ناكاتا

■ بارك جي سونغ

روابط تحميل لعبة بيس للكومبيوتر:

تحميل لعبة بيسpes بحجم 10.33 gb اضغط هنا

تحميل لعبة بيس pes بحجم 26 gb اضغط هنا