حماس: تهديدات القسام ستترجم على أرض الواقع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة، إنّ تهديد كتائب الشهيد عز الدين القسّام، للاحتلال الإسرائيلي حال نفّذ مخطط الضم بالضفّة الغربية المحتلة "سيترجم واقعًا".

وشدّد عضو المكتب السياسي للحركة صلاح البردويل، خلال كلمة له في تظاهرة حاشدة رفضًا لمخطط الضم الإسرائيلي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بأن جريمة الضم "لن تمر"، مُحذّرًا من أن الاحتلال يفتح على نفسه بهذه الخطوة بابًا جديدًا للصراع.

وقال: "على العدو أن يفهم أنه يتعامل مع شعب عنيد لا يتراجع ولا يستكين أو يرتهب، وسينتصر نهاية المطاف؛ وعليه أن يعي أيضًا أن كلام القسّام بالأمس سيترجم واقعًا".